Пассажирский поезд в Ревде насмерть сбил женщину
13 июня, 20:35Происшествия
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13 июня на станции Ревда пассажирский поезд сбил 54-летнюю женщину.
Состав сбил женщину, когда она пыталась перейти через пути в неположенном месте. По информации Уральского СУ на транспорте СК РФ, недалеко от места происшествия оборудован переход для пешеходов. Кроме того, на этом участке пути установлены запретительные знаки.
Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Тело женщины направлено на судмедэкспертизу. По факту гибели женщины проводится проверка, сообщает Znak.
Поезд насмерть сбил женщину на станции Керамик в Екатеринбурге.
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