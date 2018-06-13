Ремонт крыши и одежда: погорельцы 4-х домов в Нижнем Тагиле просят о помощи (ФОТО)

В Нижнем Тагиле сразу несколько семей остались без крова из-за пожара, который произошел на Вагонке 12 июня вечером. Огонь повредил четыре дома. Два дома выгорели полностью, еще два – частично.

Сейчас погорельцы нуждаются в любой помощи.

Остались только стены. Внутри не выгорело, но обвалился потолок. Придётся заново чистить стены и обшивать гипсокартоном, чтобы не воняло гарью рассказала TagilCity.ru тагильчанка Анна.

У женщины в доме №22 проживали родители, которые во время пожара выбежали в домашней одежде, ничего не взяв с собой. Сейчас она приютила родителей у себя дома.

Еще одна погорелица, Екатерина, рассказала, что ее родные проживали в доме №20. Дом выгорел полностью. В жилище были домашние животные, двух собак удалось спасти, одна погибла. В доме №16 проживала женщина, которую сейчас к себе забрала дочь.

Сегодня погорельцы планируют находиться на месте ЧП, заниматься разборкой завалов, смотреть, сохранилось ли что-то из вещей и стройматериалов.

Нужны вещи на девочку на рост 145 см, на женщину - 60 размер, на мужчину – 52-54 и 60 размеры -- рассказала Екатерина.

Дома после пожара снаружи

Также семьи просят оказать им посильную помощь в разборе завалов и восстановлении домов. В частности, нужно вывозить мусор, ремонтировать крышу одного из домов. Для этого необходимы физическая сила, стройматериалы или материальная помощь для их покупки.

Все желающие помочь могут написать Елене, Екатерине или Анне, а также контакты пострадавших можно взять в редакции TagilCity.ru по тел. +7 (3435) 499-334.

Дома после пожара внутри