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Ремонт крыши и одежда: погорельцы 4-х домов в Нижнем Тагиле просят о помощи (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонт крыши и одежда: погорельцы 4-х домов в Нижнем Тагиле просят о помощи (ФОТО)

13 июня, 10:25ПроисшествияЮлия Суворова
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