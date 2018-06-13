Ротавирус стал причиной массового отравления в лагере «Сосновый бор» в Кушве
Причиной массового отравления детей в лагере «Сосновый бор» в Кушве стала ротавирусная инфекция. Роспотребнадзор заявил, что виновниками распространения вируса стали работники пищеблока: повар и посудомойщица.
Прокуратура Кушвы организовала проверку по причине отравления 64 человек в летнем лагере «Сосновый бор». Пострадавшие дети были госпитализированы в больницы Нижнего Тагила и Кушвы. По информации от главного врача больницы, на данный момент в Кушве на стационарном лечении находится один ребенок, в Нижнем Тагиле – 5 детей. Остальные дети выписаны, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В процессе расследования прокуратура опросила сотрудников оздоровительного лагеря, специалистов управления образования Красноуральска.
Предварительной причиной массового отравления стала ротаварусная инфекция, источником которой послужили работники кухни: повар и посудомойщица.
В результате проверки обнаружено множество нарушений санитарно-гигиенических норм содержания пищеблока: нарушены правила дезинфекции столовых приборов, поточности движения сырья и готовой продукции, личной гигиены персонала. По устранению выявленных нарушений лагерь возобновит свою работу под особым контролем Роспотребнадзора.
Напомним, что отравление 64 человек не единственное ЧП, произошедшее в загородном лагере «Сосновый бор» в Кушве. Медик лагеря не заметил перелом руки у ребенка.
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