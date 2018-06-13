Ротавирус стал причиной массового отравления в лагере «Сосновый бор» в Кушве

Прокуратура Кушвы организовала проверку по причине отравления 64 человек в летнем лагере «Сосновый бор». Пострадавшие дети были госпитализированы в больницы Нижнего Тагила и Кушвы. По информации от главного врача больницы, на данный момент в Кушве на стационарном лечении находится один ребенок, в Нижнем Тагиле – 5 детей. Остальные дети выписаны, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.