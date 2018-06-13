Три машины сгорели минувшей ночью в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
13 июня, 10:10Происшествия
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В ночь на 13 июня 2018 года в Нижнем Тагиле на ГГМ сгорели три рядом стоящих автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар произошел по адресу улица Захарова, 5. Сообщение о возгорание поступило в МЧС в 1.45.
Видимо, пожар начался с белого Mitsubishi ASX, также зацепив Volvo и Mazda сообщил TagilCity.ru житель микрорайона.
Для ликвидации очага возгорания были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава.
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Ведется расследование по факту происшествия.
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Фото: Иван Галкин, Павел Голиков
Видео: Павел Голиков
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