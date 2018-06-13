Три машины сгорели минувшей ночью в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Пожар произошел по адресу улица Захарова, 5. Сообщение о возгорание поступило в МЧС в 1.45.

Видимо, пожар начался с белого Mitsubishi ASX, также зацепив Volvo и Mazda сообщил TagilCity.ru житель микрорайона.

Для ликвидации очага возгорания были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава.

Ведется расследование по факту происшествия.