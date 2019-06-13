В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали беременная женщина и ее дочь
Сегодня, 16:54ПроисшествияФото: Е1.ru
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На Екатеринбургской кольцевой дороге «газель» зацепила Toyota Camry и столкнулась с Nissan. В результате аварии пострадали беременная женщина и ее дочь, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель Toyota Camry совершал обгон, не убедившись в безопасности маневра. Чтобы избежать столкновения, водителю «газели» пришлось выехать на встречную полосу движения. Грузовик зацепил виновника ДТП и столкнулся со встречным Nissan March.
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В Nissan была беременная женщина и ее 11-летняя дочь. Пострадавших госпитализировали в больницу с переломами и другими травмами.
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