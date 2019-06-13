В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали беременная женщина и ее дочь

Водитель Toyota Camry совершал обгон, не убедившись в безопасности маневра. Чтобы избежать столкновения, водителю «газели» пришлось выехать на встречную полосу движения. Грузовик зацепил виновника ДТП и столкнулся со встречным Nissan March.

В Nissan была беременная женщина и ее 11-летняя дочь. Пострадавших госпитализировали в больницу с переломами и другими травмами.