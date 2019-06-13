В Нижнем Тагиле ребенок попал под машину на территории двора
Сегодня, 09:28ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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12 июня 9-летний мальчик получил травму в результате ДТП во дворе на Черноисточинском шоссе, 73 в Нижнем Тагиле, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что женщина-водитель 1984 года рождения, двигаясь по дворовой территории на автомобиле «Ниссан Алмера», допустила наезд на ребенка, переходившего в этот момент проезжую часть. В результате аварии 9-летний мальчик получил ушиб волосистой части головы. Ребенок был доставлен в ЦГБ № 3, где ему оказали помощь и отпустили домой под наблюдение родителей.
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Обстоятельства ДТП устанавливаются. В момент аварии ребенок возвращался домой с прогулки. Водитель иномарки прошла освидетельствования, на момент инцидента она была трезва.
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