В Нижнем Тагиле ребенок попал под машину на территории двора

Установлено, что женщина-водитель 1984 года рождения, двигаясь по дворовой территории на автомобиле «Ниссан Алмера», допустила наезд на ребенка, переходившего в этот момент проезжую часть. В результате аварии 9-летний мальчик получил ушиб волосистой части головы. Ребенок был доставлен в ЦГБ № 3, где ему оказали помощь и отпустили домой под наблюдение родителей.