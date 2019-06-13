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#домахорошо
В Полевском 140 человек эвакуированы из школы из-за короткого замыкания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Полевском 140 человек эвакуированы из школы из-за короткого замыкания

Сегодня, 13:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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