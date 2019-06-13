В Полевском 140 человек эвакуированы из школы из-за короткого замыкания
Сегодня, 13:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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120 школьников и 20 взрослых эвакуированы из школы № 18 в Полевском по причине короткого замыкания посудомоечной машины, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Замыкание произошло в помещении кухни на первом этаже здания. Во время инцидента никто не пострадал. Открытое горение не зафиксировано. Пожар был потушен силами работников образовательного учреждения до приезда МЧС.
9 июня в Екатеринбурге произошел пожар в школе на ВИЗе. Здание находилось на реконструкции, в результате ЧП никто не пострадал.
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