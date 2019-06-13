В Серове из-за пожара у Вечного огня отменили памятные акции

По словам пресс-секретаря главы городского округа Веры Теляшовой, провести какие-либо мероприятия у памятника невозможно из-за ремонта.

Сотрудники управления капитального строительства буквально вчера-сегодня провели обследование объекта. Говорить о стоимости ремонта пока рано, сметы только составляются, рассказала Вера Теляшова.

Как пишет Znak, в управлении округа не уточнили масштаб повреждения.