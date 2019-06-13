В Серове из-за пожара у Вечного огня отменили памятные акции
Сегодня, 13:35ПроисшествияФото: скриншот из видео ОТВ Серов
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Администрация города Серов решила перенести от Вечного огня памятные мероприятия, приуроченные ко дню начала Великой Отечественной войны, передаёт «Znak». Решение приняли в связи с недавним пожаром у памятника, который устроили дети, спалив венки.
По словам пресс-секретаря главы городского округа Веры Теляшовой, провести какие-либо мероприятия у памятника невозможно из-за ремонта.
Сотрудники управления капитального строительства буквально вчера-сегодня провели обследование объекта. Говорить о стоимости ремонта пока рано, сметы только составляются, рассказала Вера Теляшова.
Как пишет Znak, в управлении округа не уточнили масштаб повреждения.
Пожар произошел вечером 11 июня. Огонь повредил венки и стелу мемориального комплекса. Момент поджога был запечатлен на камеру видеонаблюдения. Пожар устроили двое детей — они подожгли венки. Личности подростков уже установлены, передаёт Znak.
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