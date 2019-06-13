В центре Екатеринбурга велосипедист и водитель автобуса устроили драку

Велосипедист, со слов очевидцев, совершил опасный манёвр перед автобусом. Вначале перепалка происходила прямо по ходу движения, а в активную стадию перешла на остановке. В драку водитель автобуса пошёл, вооружившись металлическим ключом, через некоторое время дерущихся разняли прохожие мужчины. Пассажиры маршрута № 15 на заснятом видео винят во всём велосипедиста, говоря о том, что из-за него чуть не сломался автобус.

Видео Видео: Скриншот из видео паблика «Инцидент Екатеринбург», vk.com/incekb

Ни одна из сторон в полицию не обратилась, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Тем не менее, правоохранители организуют проверку, так как поступило заявление от свидетелей потасовки. Транспортная компания, в которой работает водитель, обещала дать комментарий по поводу случившегося позже.