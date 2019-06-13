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#домахорошо
В центре Екатеринбурга велосипедист и водитель автобуса устроили драку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Draka velosipedista s voditelem avtobusa 1000x667

В центре Екатеринбурга велосипедист и водитель автобуса устроили драку

Сегодня, 22:36ПроисшествияФото: Скриншот из видео паблика «Инцидент Екатеринбург»/ vk.com/incekb
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