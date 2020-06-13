На рынке в Екатеринбурге конфликт между мужчинами закончился перестрелкой

Инцидент произошел около 16:00. Как пояснил TagilCity.ru Валерий Горелых, по предварительным данным, между двумя знакомыми мужчинами произошел конфликт. Сначала они начали драться, а затем схватились за пистолеты. Один из них ранил другого, мужчину госпитализировали. Второй участник конфликта сбежал, его разыскивают правоохранители. Также предварительно, установлено, что использованное оружие было травматическим, но точно это смогут определить эксперты.