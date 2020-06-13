На рынке в Екатеринбурге конфликт между мужчинами закончился перестрелкой
Сегодня, 17:33ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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13 июня на Новомосковском рынке произошла перестрелка, один человек пострадал. Об этом рассказал руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел около 16:00. Как пояснил TagilCity.ru Валерий Горелых, по предварительным данным, между двумя знакомыми мужчинами произошел конфликт. Сначала они начали драться, а затем схватились за пистолеты. Один из них ранил другого, мужчину госпитализировали. Второй участник конфликта сбежал, его разыскивают правоохранители. Также предварительно, установлено, что использованное оружие было травматическим, но точно это смогут определить эксперты.
По словам Валерия Горелых, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело «Хулиганство с применением оружия». На месте работают сыщики.
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