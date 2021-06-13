Из-за гибели людей в ДТП под Ивделем возбуждено уголовное дело

Руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых призвал водителей быть аккуратнее и внимательнее на дорогах, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не превышать скорость на дорогах. Он также обратил внимание родителей на необходимость перевозить детей в специальных удерживающих креслах.
Не принимайте близко к сердцу чьи-то глупые поступки на дорогах и тем более не реагируйте на них, игнорируя ПДД и подвергая, таким образом, себя и окружающих смертельной опасности, призвал Валерий Горелых.
За последние несколько дней 13 жителей Урала погибло в результате ДТП.
Напомним, что 12 июня в районе 136 километра автодороги Ивдель – Югра в аварии пострадали две семьи. Первая прилетела из отпуска в Абхазии, вторая отправлялась на отдых. Погибшие находились в машине «Ниссан Кашкай», которая выехала на полосу встречного движения. Они скончались еще до приезда врачей, остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь.