Из-за гибели людей в ДТП под Ивделем возбуждено уголовное дело

Руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых призвал водителей быть аккуратнее и внимательнее на дорогах, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не превышать скорость на дорогах. Он также обратил внимание родителей на необходимость перевозить детей в специальных удерживающих креслах.