Отечественный автомобиль сгорел на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле

Отечественный автомобиль сгорел на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле
Отечественный автомобиль сгорел на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:37ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Автомобиль «ВАЗ-2115» полностью выгорел в субботу 12 июня недалеко от Нижнетагильского пруда на улице Красногвардейская. По словам очевидцев, в машине сгорели документы и личные вещи хозяина.

Отечественное авто загорелось около 10.47 в субботу 12 июня. Инцидент произошел на глазах хозяев, у которых в момент пожара в машине находился домашний питомец — кот.

К счастью, его удалось спасти, рассказал очевидец в группе «ЧП Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, пожар на площади 6 квадратных метров удалось ликвидировать в течение трех минут. В тушении были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Напомним, 10 июня иномарка сгорела в центре Нижнего Тагила. На площади четыре квадратных метра огнем оказались повреждены моторный отсек и салон автомобиля Skoda.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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