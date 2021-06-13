Пассажирский автобус столкнулся с Hyundai в Нижнем Тагиле

Пассажирский автобус столкнулся с Hyundai в Нижнем Тагиле
Пассажирский автобус столкнулся с Hyundai в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:07ПроисшествияФото: группа "МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил" во "ВКонтакте"
ДТП между легковым автомобилем и пассажирским автобусом в Нижнем Тагиле на улице Кувшиснкая произошло днём 13 июня.

В результате аварии на улице Кушвинская с участием пассажирского автобуса и легковой машины «Хендай», произошедшей днем 13 июня, оказалось затруднено движение транспорта на левая полосе дороги.

Подробности произошедшего на данный момент выясняются. В ГИБДД Нижнего Тагила о причинах аварии и состоянии здоровья её участников расскажут позднее.

Напомним, что за несколько последних дней 13 жителей Урала погибло в результате различных дорожных происшествий, двое из них были детьми. В связи с этим руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых призвал свердловчан быть внимательнее и осторожнее за рулём своих автомобилей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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