Пассажирский автобус столкнулся с Hyundai в Нижнем Тагиле

Напомним, что за несколько последних дней 13 жителей Урала погибло в результате различных дорожных происшествий, двое из них были детьми. В связи с этим руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых призвал свердловчан быть внимательнее и осторожнее за рулём своих автомобилей.