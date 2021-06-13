Празднование получения диплома в Екатеринбурге закончилось ДТП и двумя пострадавшими

В результате аварии в центре Екатеринбурга были сбиты два пешехода. Водитель иномарки оказался пьян и на данный момент задержан.

ДТП произошло по вине нетрезвого водителя за рулём иномарки. Около трёх часов утра при пересечении улиц Розы Люксембург и Куйбышева он не справился с управлением, в следствии чего машина выехала на тротуар перед Свято-Троицким Кафедральным собором. Оказались сбиты два пешехода. Их увезла бригада скорой помощи. Как утверждают свидетели, водитель иномарки при аварии был в состоянии алкогольного опьянения и пытался босой скрыться с места происшествия. Полиция отправила задержанного на медосвидетельствование. Водитель отмечал получение диплома в кафе, после чего сел за руль, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга для E1.RU. Напомним, что 12 июня в результате аварии на улице Фестивальная в Нижнем Тагиле пострадал 4-летний ребёнок и 46-летний мужчина. Участники ДТП были трезвыми, пострадавшие пассажиры госпитализированы. 4-летняя девочка пострадала в массовом ДТП на улице Фестивальная в Нижнем Тагиле

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