Пригородный суд выпустил под домашний арест виновника смертельного ДТП под Тагилом

Виновник аварии, случившейся 10 июня на автодороге у Николо-Павловского, отпущен на свободу. В результате страшного ДТП от полученных травм скончались два пенсионера. Во время разбирательства выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

12 июня Пригородный суд избрал меру пресечения для мужчины в виде домашнего ареста. До этого просьба обвиняемого побыть с семьёй до суда была также удовлетворена. Браслет, отслеживающий передвижения, должны надеть на подсудимого во вторник, до этого момента он может свободно перемещаться по городу, рассказывает собеседник TagilCity.ru. Судья удовлетворила просьбу виновника ДТП побыть с семьёй до суда. Дочь и внучка погибших тоже хотели бы побыть с семьёй. Теперь, благодаря обвиняемому, они лишены этой возможности,заявляет знакомый семьи погибших. Фото: Сергей Насыров На момент аварии погибшему водителю автомобиля GEELY был 71 год, его жене исполнилось 74. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков, женщину увезли в ЦГБ Нижнего Тагила, где она вскоре умерла от полученных травм. Как так? Почему человек, наплевавший на закон и отправивший на тот свет двух пенсионеров, дома? Недавно собирались ужесточить наказание за ДТП в пьяном виде. Что ж, домашний арест - очень суровое наказание за убийство двух человек. Сколько надо убить, чтоб сесть? возмущён тагильчанин, знакомый с семьей погибших пенсионеров. Водитель был пьян: два человека погибли в ДТП под Нижним Тагилом 3 Фото В результате столкновения Volkswagen Touareg и GEELY под Нижним Тагилом погибли два человека. Водитель, спровоцировавший аварию, был пьян. В процессе расследования выяснилось, что обвиняемый прежде состоял на учёте у нарколога и уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Напомним, что по данным ГИБДД мужчина, следуя со стороны Новоасбеста в сторону Николо-Павловского, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем погибших.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter