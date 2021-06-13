В результате столкновения Hyundai IХ35 с автобусом на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле пострадала 2-летняя девочка и 35-летняя женщина — водитель легковушки. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Авария с участием общественного транспорта и иномарки произошла около 14.30 недалеко от дома № 6 на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле. Водитель Hyundai, следуя со стороны улицы Заводская в сторону Кулибина допустила выезд на дорогу с односторонним движением и столкновение с пассажирским автобусом. «ПАЗ-320302-11», следующем по маршруту № 34 «Гальяно-горбуновский массив — Рудник», управлял 38-летний мужчина. В салоне в момент столкновения кроме него находилось 5 человек. Женщина пояснила автоинспекторам, что не знала о том, что теперь на улице Кушвинская действует одностороннее движение. Дорожные знаки она не заметила, рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. В результате ДТП ушиб получила 35-летняя женщина — водитель иномарки. Травму — ушибленную рану верхней губы — получила ее 2-летняя пассажирка, которая ехала на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве. Обе пострадавшие после осмотра медиками были отпущены домой. Как отметили в ГИБДД, на месте происшествия был проведен осмотр транспортных средств и опрошены очевидцы. Водители прошли освидетельствование на состояние опьянения, они оба были трезвы. Точная причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение, уточнили в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила В Госавтоинспекции отметили, что с начала 2021 года это уже 6 ДТП с участием пассажирского автотранспорта, в результате которых пострадали 9 человек. Напомним, днем 12 июня 4-летняя девочка и 46-летний мужчина пострадали в массовом ДТП на улице Фестивальная в Нижнем Тагиле. Поворачивая налево на улицу Республиканская, 71-летний водитель автомобиля «Иран Ходро» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», следующим во встречном направлении. 4-летняя девочка пострадала в массовом ДТП на улице Фестивальная в Нижнем Тагиле

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