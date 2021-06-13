В аэропорту «Кольцово» пилота при посадке самолёта пытались ослепить лазером

В аэропорту «Кольцово» пилота при посадке самолёта пытались ослепить лазером
В аэропорту «Кольцово» пилота при посадке самолёта пытались ослепить лазером
Сегодня, 15:48ПроисшествияФото: pixabay.com
11 июня неизвестные в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» пытались ослепить лазером пилота самолёта, следовавшего из Махачкалы в Екатеринбург.

Самолёт летел из Махачкалы в Свердловскую область. В пятницу воздушное судно начинало свою посадку в аэропорту «Кольцово».

В момент захода на посадку командир сообщил о зелёном луче света, падающем на взлетно-посадочную полосу.

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, приземление самолёта произошло успешно.

Напомним, что в аэропорту «Кольцово» ранее 25 мая произошёл инцидент с военных самолётом. ТУ-134 сбил фонари во время учебно-тренировочных полётов сбил светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы.

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