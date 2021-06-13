В аэропорту «Кольцово» пилота при посадке самолёта пытались ослепить лазером

11 июня неизвестные в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» пытались ослепить лазером пилота самолёта, следовавшего из Махачкалы в Екатеринбург.

Самолёт летел из Махачкалы в Свердловскую область. В пятницу воздушное судно начинало свою посадку в аэропорту «Кольцово». В момент захода на посадку командир сообщил о зелёном луче света, падающем на взлетно-посадочную полосу. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, приземление самолёта произошло успешно. Напомним, что в аэропорту «Кольцово» ранее 25 мая произошёл инцидент с военных самолётом. ТУ-134 сбил фонари во время учебно-тренировочных полётов сбил светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы. Военный самолет сбил фонари при взлете в екатеринбургском аэропорту Кольцово

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