Водитель Skoda Octavia 1972 года рождения ехал по дороге и не справился с управлением. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Wolksvagen Passat под управлением мужчины 1987 года рождения. Отмечается, что водитель Skoda был лишен права управления автомобилем.
В результате оба водителя и по одному пассажиру из каждого авто получили травмы несовместимые с жизнью. Они все скончались до приезда на место скорой помощи.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель Skoda проживал в Среднеуральске. Он водил автомобиль уже 28 лет и в момент происшествия ехал не пристегнутым. В 2021 году он лишен водительских прав на 1,5 года за управление машиной в состоянии опьянения.
Водитель Wolkswagen был жителем Каменска-Уральского. Его стаж вождения составлял 15 лет. Он также ехал не пристегнутым. Шесть раз мужчина привлекался к ответственности за превышение скорости, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.