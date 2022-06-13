Четыре человека погибли в ДТП на «встречке» на трассе Екатеринбург — Серов

Четыре человека погибли в ДТП на «встречке» на трассе Екатеринбург — Серов
Четыре человека погибли в ДТП на «встречке» на трассе Екатеринбург — Серов
Сегодня, 17:50ПроисшествияИрина КириловаФото: ГИБДД по Свердловской области
В ночь на 13 июня на трассе Екатеринбург — Серов в ДТП погибли 4 человека — два водителя и два пассажира.

Водитель Skoda Octavia 1972 года рождения ехал по дороге и не справился с управлением. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Wolksvagen Passat под управлением мужчины 1987 года рождения. Отмечается, что водитель Skoda был лишен права управления автомобилем.

В результате оба водителя и по одному пассажиру из каждого авто получили травмы несовместимые с жизнью. Они все скончались до приезда на место скорой помощи.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель Skoda проживал в Среднеуральске. Он водил автомобиль уже 28 лет и в момент происшествия ехал не пристегнутым. В 2021 году он лишен водительских прав на 1,5 года за управление машиной в состоянии опьянения.

Водитель Wolkswagen был жителем Каменска-Уральского. Его стаж вождения составлял 15 лет. Он также ехал не пристегнутым. Шесть раз мужчина привлекался к ответственности за превышение скорости, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

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