В ночь на 13 июня на трассе Екатеринбург — Серов в ДТП погибли 4 человека — два водителя и два пассажира.

Водитель Skoda Octavia 1972 года рождения ехал по дороге и не справился с управлением. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Wolksvagen Passat под управлением мужчины 1987 года рождения. Отмечается, что водитель Skoda был лишен права управления автомобилем. В результате оба водителя и по одному пассажиру из каждого авто получили травмы несовместимые с жизнью. Они все скончались до приезда на место скорой помощи. Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель Skoda проживал в Среднеуральске. Он водил автомобиль уже 28 лет и в момент происшествия ехал не пристегнутым. В 2021 году он лишен водительских прав на 1,5 года за управление машиной в состоянии опьянения. Водитель Wolkswagen был жителем Каменска-Уральского. Его стаж вождения составлял 15 лет. Он также ехал не пристегнутым. Шесть раз мужчина привлекался к ответственности за превышение скорости, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter