Хулиганы повредили маркировку нового свердловского турмаршрута

Хулиганы повредили маркировку нового свердловского турмаршрута
Хулиганы повредили маркировку нового свердловского турмаршрута
Сегодня, 11:27ПроисшествияРинат КамалиевФото: управляющая компания туристическим кластерами Свердловской области
Неизвестные нанесли урон свежей маркировке обустраиваемого сейчас турмаршрута «Сысертская сотня».

Акт вандализма заключался в уничтожении меток-указателей и искалечивании деревьев. На участке протяженностью два километра они забрызгали все нанесенные ранее опознавательные знаки, топором сдирали кору с деревьев.

Сейчас оценивается степень ущерба маршруту и составляется план восстановительных работ, к которым привлекут добровольцев.

В связи с инцидентом уже усилен антивандальный контроль на велосипедных и пешеходных тропах. Осуществлять его помогут специалисты природного парка «Бажовские места», рассказала управляющая компания туристическим кластерами Свердловской области.

Сюжеты:
ЭкологияНовости УрФО
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