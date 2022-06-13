Хулиганы повредили маркировку нового свердловского турмаршрута

Акт вандализма заключался в уничтожении меток-указателей и искалечивании деревьев. На участке протяженностью два километра они забрызгали все нанесенные ранее опознавательные знаки, топором сдирали кору с деревьев.
Сейчас оценивается степень ущерба маршруту и составляется план восстановительных работ, к которым привлекут добровольцев.
В связи с инцидентом уже усилен антивандальный контроль на велосипедных и пешеходных тропах. Осуществлять его помогут специалисты природного парка «Бажовские места», рассказала управляющая компания туристическим кластерами Свердловской области.