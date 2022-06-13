Собака искусала руки мальчику в свердловском поселке

Собака искусала руки мальчику в свердловском поселке
Собака искусала руки мальчику в свердловском поселке
Сегодня, 15:29ПроисшествияИрина КириловаФото: 1MI
Бродячая собака искусала 11-летнего мальчика во время прогулки в поселке Ребристый в Свердловской области.

Врачи в результате наложили несколько крупных швов на обе руки и висок. По словам мамы пострадавшего мальчика, сейчас ему выписали уколы от бешенства.

Она добавила, что жители поселка уже давно жалуются на бездомных собак. Это уже не первый случай нападения.

Родители написали заявление в полицию и обратились в травмпункт.

Напомним, девочку покусала собака на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле. Родители также обратились в полицию и планируют составить коллективное обращение в администрацию города. По словам мамы пострадавшего ребенка, стая собак проживает в их дворе уже давно.

Сюжеты:
Новости УрФО
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