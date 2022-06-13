Собака искусала руки мальчику в свердловском поселке

Напомним, девочку покусала собака на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле. Родители также обратились в полицию и планируют составить коллективное обращение в администрацию города. По словам мамы пострадавшего ребенка, стая собак проживает в их дворе уже давно.