Собака искусала руки мальчику в свердловском поселке

Врачи в результате наложили несколько крупных швов на обе руки и висок. По словам мамы пострадавшего мальчика, сейчас ему выписали уколы от бешенства.
Она добавила, что жители поселка уже давно жалуются на бездомных собак. Это уже не первый случай нападения.
Родители написали заявление в полицию и обратились в травмпункт.
Напомним, девочку покусала собака на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле. Родители также обратились в полицию и планируют составить коллективное обращение в администрацию города. По словам мамы пострадавшего ребенка, стая собак проживает в их дворе уже давно.