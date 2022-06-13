Стали известны подробности избиения школьницы подростками в Каменске-Уральском

Для них, Вика — это девочка, которой всегда нечего есть и не во что одеться. Они вышли на прогулку, встретились с Викой, пригласили ее вместе посидеть. Потом, Настя стала бить и унижать всячески Вику. А Лиза снимала все на видео, я не ожидала от нее такого, рассказывает знакомый.