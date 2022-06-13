Стали известны подробности избиения школьницы подростками в Каменске-Уральском

Две девочки 11 и 13 лет избили 13-летнюю знакомую. Они встретили ее в беседке около поселкового карьера. После этого они начали ее задирать обидными словами, а затем стали избивать. Девочки таскали пострадавшую за волосы и пинали. Одна из нападавших снимала на телефон происходящее. О подробностях конфликта рассказали знакомые подростков, пишет «КП-Екатеринбург».
Все три девочки проживают в одном поселке. Они учатся в одной школе и знакомы давно. Две семиклассницы поссорились. Одна задирает другую уже давно, рассказывают знакомые. Они утверждают, что это уже не первое избиение, но девочка боялась обратиться в полицию.
Одной из версий нападения знакомые называют скуку. Девочкам было нечем заняться и они решили напасть на подругу. Знакомый одной из школьниц рассказал, что ему подруга так и сказала. Она решила погулять и поиздеваться над подругой.
Для них, Вика — это девочка, которой всегда нечего есть и не во что одеться. Они вышли на прогулку, встретились с Викой, пригласили ее вместе посидеть. Потом, Настя стала бить и унижать всячески Вику. А Лиза снимала все на видео, я не ожидала от нее такого, рассказывает знакомый.
Жители поселка рассказывают, что пострадавшая из неблагополучной семьи. Ее хотели забрать в детский дом из-за того, что мама выпивает и бьет ее, но вмешались родители нападавшей девочки.
Еще одна знакомая рассказала, что во время драки девочка назвала отца нападавшей «папашей» и это еще больше разозлило обидчицу. Нападавшая, по словам знакомых задиристая и уже стояла на профилактическом учете. Кроме того, рассказывают знакомые, нападавшая пытается выставить виноватой подругу, снимавшую все на телефон.
В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что по данному факту проводится проверка. Также подключились прокуратура и следственный комитет. Однако девочки этого не испугались, рассказывают знакомые. Уже на следующий день их видели в нетрезвом состоянии.
О том, в каком состоянии девочка неизвестная, но обращаться с заявлением в полицию она не стала. Однако органы все равно начали проверку.