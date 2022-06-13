Виновник фейковых аварий обманул тагильчан на 1,3 миллиона рублей

Все инциденты произошли в конце мая 2022 года. Тогда стали чаще возникать случаи фейковых ДТП. В них якобы родственники пенсионеров должны были возместить ущерб потерпевшим. Полицейские в результате оперативных мероприятий выяснили, что на камеры наблюдения один и тот же мужчина попадался несколько раз.
Оперативно-розыскные мероприятия проводились совместно с оперативниками других отделов полиции, где ранее возбуждались аналогичные дела. В ходе спецоперации задержан 29-летний тагильчанин. Ранее он был судим за грабеж, разбой и умышленное причинение вреда здоровью.
Он согласился сотрудничать со следствием. В результате установлено, что он в Нижнем Тагиле совершил восемь преступлений. В то время от пенсионеров старше 80 лет поступило несколько заявлений. Они потерпели ущерб от 100 до 300 тысяч рублей. Всего они потеряли 1,3 миллиона рублей.
Все потерпевшие заявляли, что их родственники якобы попали в ДТП, в результате которых кто-то пострадал. В результате «виновник» передавал трубку «сотруднику полиции», который требовал 900 тысяч рублей. В противном случае он заявлял, что родственник окажется в тюрьме. Они соглашались на любые суммы, имевшиеся у пенсионеров, требуя поместить их в пакет и передать мужчине, который приедет за ними.
По всем фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество, а задержанный арестован.