Виновник фейковых аварий обманул тагильчан на 1,3 миллиона рублей

Все потерпевшие заявляли, что их родственники якобы попали в ДТП, в результате которых кто-то пострадал. В результате «виновник» передавал трубку «сотруднику полиции», который требовал 900 тысяч рублей. В противном случае он заявлял, что родственник окажется в тюрьме. Они соглашались на любые суммы, имевшиеся у пенсионеров, требуя поместить их в пакет и передать мужчине, который приедет за ними.