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Авария на ул. Циолковского: в ДТП попали четыре машины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Авария на ул. Циолковского: в ДТП попали четыре машины

13 июля 2012, 12:20Происшествия
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