Авария на ул. Циолковского: в ДТП попали четыре машины
13 июля 2012, 12:20Происшествия
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Как сообщает пресс-служба Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, авария случилась недалеко от перекрестка улиц Циолковского и Индустриальной. Водитель ВАЗ-21093, мужчина 24 лет, врезался в Тойоту, которая в момент аварии стояла. В результате наезд был произведен еще на Хендэ и на Субару.
Все транспортные средства технически повреждены. Среди пострадавших только пассажир Тойоты, девушка 22 лет. У нее сотрясение головного мозга, резаная рана правого бедра. Пострадавшую отпустили домой после оказания медпомощи в 3-м травматологическом отделении.
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