Авария на ул. Циолковского: в ДТП попали четыре машины

Все транспортные средства технически повреждены. Среди пострадавших только пассажир Тойоты, девушка 22 лет. У нее сотрясение головного мозга, резаная рана правого бедра. Пострадавшую отпустили домой после оказания медпомощи в 3-м травматологическом отделении.