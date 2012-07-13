Две машины сгорели на Гальянке. Хозяева подозревают владельцев стоянки

В половине четвертого, когда на место приехали первые пожарные расчеты, на парковке горели две иномарки. Пожарных вызвали жильцы 36-го дома, проснувшиеся ночью от сильного хлопка. Они увидели, как от загоревшейся Volvo убегают двое парней. Затем от высокой температуры загорелась припаркованная рядом BMW.

За полчаса огнеборцы потушили обе машины. Как рассказали нам в нижнетагильском гарнизоне пожарной охраны, в этом дворе уже неоднократно автомобили портили злоумышленники – оставляли царапины, били стекла и протыкали колеса. Местные жители считают, что кто-то делает это нарочно, чтобы автовладельцы пользовались охраняемой стоянкой, которая недавно открылась в соседнем дворе.