В Нижнем Тагиле поймали наркоторговца, при котором оказались весы и свертки с героином

В машине оказались электронные весы со следами порошкообразного вещества, также были найдены два свертка из полиэтилена со специфическим веществом светлого цвета. После проведения экспертизы, было установлено, что это героин. В итоге возбуждено уголовное дело за хранение, перевозку и изготовление наркотических средств.