В Нижнем Тагиле поймали наркоторговца, при котором оказались весы и свертки с героином
13 июля 2012, 09:30ПроисшествияЕвгения
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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с оперативниками уголовного розыска задержали наркоторговца. Это молодой человек 28 лет, на месте был произведен осмотр его автомобиля.
В машине оказались электронные весы со следами порошкообразного вещества, также были найдены два свертка из полиэтилена со специфическим веществом светлого цвета. После проведения экспертизы, было установлено, что это героин. В итоге возбуждено уголовное дело за хранение, перевозку и изготовление наркотических средств.
© По материалам «Российской газеты»
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