В Нижнем Тагиле ребенок получил разрыв селезенки, катаясь на карте
13 июля 2012, 15:40ПроисшествияSirGray
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4-летний мальчик был допущен на трассу без всякой защитной экипировки. В результате, не справившись с управлением, малыш столкнулся с еще одной машинкой, что привело к тяжелым последствиям.
Врачи детской городской больницы N9, куда был доставлен пострадавший, установили, что у мальчика травма живота и разрыв селезенки, ему была проведена операция.
Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).
Эффективность и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.
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