В Нижнем Тагиле ребенок получил разрыв селезенки, катаясь на карте

Врачи детской городской больницы N9, куда был доставлен пострадавший, установили, что у мальчика травма живота и разрыв селезенки, ему была проведена операция.

Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).