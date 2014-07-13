У тагильчанина изъяли наркотики: возбуждено дело по статье 228

Это случилось по улице Космонавтов. Совместно с нарядом патрульно-постовой службы полиции задержан безработный гражданин 1983 года рождения у которого изъяты наркотические средства: смесь метилэфедрона и 3-бутаноил-1-метилендола массой 0,6 грамма и (N)-СНМ(N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид массой 0,52 грамма.