У тагильчанина изъяли наркотики: возбуждено дело по статье 228
13 июля 2014, 11:10Происшествия
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Ночью 11 июля в 00:18 часов сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали жителя города за незаконное хранение наркотиков. Отметим, что подобные случаи происходят в нашем городе практически ежедневно. Наркомания и обращение наркотиков в Нижнем Тагиле является большой проблемой современного общества.
Это случилось по улице Космонавтов. Совместно с нарядом патрульно-постовой службы полиции задержан безработный гражданин 1983 года рождения у которого изъяты наркотические средства: смесь метилэфедрона и 3-бутаноил-1-метилендола массой 0,6 грамма и (N)-СНМ(N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид массой 0,52 грамма.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК Российской Федерации, сообщают в пресс-службе МВД.
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