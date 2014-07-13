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У тагильчанина изъяли наркотики: возбуждено дело по статье 228
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У тагильчанина изъяли наркотики: возбуждено дело по статье 228

13 июля 2014, 11:10Происшествия
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