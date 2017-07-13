Двое детей в Свердловской области получили травмы в ДТП из-за нарушений ПДД (ФОТО)
Дети, находясь на улице без контроля родителей, часто сами становятся виновниками ДТП и получают в них травмы различной степени тяжести, считают сотрудники УГИБДД Свердловской области.
Так, с начала летнего периода в Свердловской области произошло два ДТП, где дети, оставшиеся без контроля родителей, спровоцировали ДТП, играя во дворе. При этом в каждом случае сами же получили травмы.
Один ребенок, 8-летний школьник, из Екатеринбурга, ехал на велосипеде и, не убедившись в безопасности, попал под колеса выезжавшего автомобиля. Мальчик получил ссадины спины и ног.
Второй случай произошел в Нижней Туре. 4-летний пешеход шел самостоятельно, не держась за руку взрослых, впереди родителей по дворовой территории. Его также сбила выезжавшая машина. Ребенок получил перелом голеностопного сустава.
Фото: УГИБДД Свердловской области
Информация по данным ДТП будет направлена в комиссии ПДН по месту жительства родителей, чьи дети спровоцировали данные ДТП. Будет рассматриваться вопрос о привлечении ответственности родителей данных детей.
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