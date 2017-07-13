Двое детей в Свердловской области получили травмы в ДТП из-за нарушений ПДД (ФОТО)

Так, с начала летнего периода в Свердловской области произошло два ДТП, где дети, оставшиеся без контроля родителей, спровоцировали ДТП, играя во дворе. При этом в каждом случае сами же получили травмы.

Один ребенок, 8-летний школьник, из Екатеринбурга, ехал на велосипеде и, не убедившись в безопасности, попал под колеса выезжавшего автомобиля. Мальчик получил ссадины спины и ног.

Второй случай произошел в Нижней Туре. 4-летний пешеход шел самостоятельно, не держась за руку взрослых, впереди родителей по дворовой территории. Его также сбила выезжавшая машина. Ребенок получил перелом голеностопного сустава.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Информация по данным ДТП будет направлена в комиссии ПДН по месту жительства родителей, чьи дети спровоцировали данные ДТП. Будет рассматриваться вопрос о привлечении ответственности родителей данных детей.