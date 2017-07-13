Факт насилия над ребёнком в нижнетагильском санатории «Руш» пока не подтверждён
13 июля 2017, 19:05Происшествия
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В ходе проверки санатория «Руш» в Нижнем Тагиле пока не найдено доказательств насилия над подростком, сообщает агентство новостей «Между строк». На месте работают представители прокуратуры, полиции, отделений Роспотребнадзора и пожарного надзора.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Сотрудники прокуратуры и полиции опросили работников санатория и детей. Из 45 опрошенных человек не один не подтвердил факта издевательства над 13-летним ребенком. Напомним, что ранее информация про избиение ребёнка из Невьянска, который отдыхал в санатории "Руш", появилась в СМИ.
Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщила, что инцидент будет тщательным образом изучен, а на основании результатов проверок будут сделаны соответствующие выводы. Проверка оздоровительного учреждения будет также проведена Министерством здравоохранения Свердловской области. Санаторий «Руш» является его структурным подразделением.
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