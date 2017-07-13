Факт насилия над ребёнком в нижнетагильском санатории «Руш» пока не подтверждён

Сотрудники прокуратуры и полиции опросили работников санатория и детей. Из 45 опрошенных человек не один не подтвердил факта издевательства над 13-летним ребенком. Напомним, что ранее информация про избиение ребёнка из Невьянска, который отдыхал в санатории "Руш", появилась в СМИ.