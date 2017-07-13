Гулявшая без намордника овчарка покусала 8-летнего ребенка в Екатеринбурге: прокуратура начала проверку

Днем 12 июля на одном из стадионов в Екатеринбурге на ребенка 2009 г. р. внезапно напала собака. Овчарка, которая гуляла на улице без намордника, покусала мальчика, чем нанесла ему телесные повреждения.

На место ЧП была вызвана скорая помощь. В больнице пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Родители мальчика обратились с заявлением в правоохранительные органы. По факту данного инцидента начата доследственная проверка, судебно-медицинская экспертиза определить степень тяжести вреда, причиненного ребенку в результате укуса.

В последнее время участились случаи, когда и взрослые, и дети страдают от укусов собак. Причем, не только бездомные собаки нападают на людей. Напомним, 10 июля по Нижним Тагилом, в селе Елизаветинском, сторожевая собака насмерть загрызла 60-летнего местного жителя.