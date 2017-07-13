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Гулявшая без намордника овчарка покусала 8-летнего ребенка в Екатеринбурге: прокуратура начала проверку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гулявшая без намордника овчарка покусала 8-летнего ребенка в Екатеринбурге: прокуратура начала проверку

13 июля 2017, 12:05Происшествия
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