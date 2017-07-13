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Мошенница ограбила пенсионера из Каменска-Уральского на 110 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мошенница ограбила пенсионера из Каменска-Уральского на 110 тысяч рублей

13 июля 2017, 18:05Происшествия
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