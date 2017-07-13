Мошенница ограбила пенсионера из Каменска-Уральского на 110 тысяч рублей
13 июля 2017, 18:05Происшествия
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84-летний житель Каменск-Уральского отдал незнакомой женщине 110 тысяч рублей. Инцидент произошёл в пятницу, 7 июля.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Женщина, которая представилась Мариной, подошла к пенсионеру на улице. После непродолжительной беседы пенсионер передал мошеннице 110 тысяч рублей, с которыми она скрылась, сообщает Каменск-Уральский городской интернет-портал.
Полиции удалось выяснить, что женщина была одета в куртку серого цвета на молнии и черные туфли. На данный момент ведутся поиски, но результатов нет.
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