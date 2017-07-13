Мошенница ограбила пенсионера из Каменска-Уральского на 110 тысяч рублей

Женщина, которая представилась Мариной, подошла к пенсионеру на улице. После непродолжительной беседы пенсионер передал мошеннице 110 тысяч рублей, с которыми она скрылась, сообщает Каменск-Уральский городской интернет-портал .

Полиции удалось выяснить, что женщина была одета в куртку серого цвета на молнии и черные туфли. На данный момент ведутся поиски, но результатов нет.