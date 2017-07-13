Пешеход нарушил ПДД и попал под машину в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
13 июля 2017, 09:30Происшествия
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Вечером 12 июля в центре Нижнего Тагила произошло ДТП с участием пешехода и автомашины марки «Ниссан».
Сюжеты: Нижний Тагил
Транспортное средство двигалось по ул. Ломоносова в направлении ул. Огаркова. В этот момент пешеход переходил проезжую часть рядом с домом №45 по ул. Красноармейская. Пешеход двигался на красный сигнал светофора, чем нарушил ПДД и спровоцировал аварию.
Пострадавший получил незначительную травму. Его осмотрели медработники и отпустили домой.
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Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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