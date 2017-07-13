Пешеход нарушил ПДД и попал под машину в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Транспортное средство двигалось по ул. Ломоносова в направлении ул. Огаркова. В этот момент пешеход переходил проезжую часть рядом с домом №45 по ул. Красноармейская. Пешеход двигался на красный сигнал светофора, чем нарушил ПДД и спровоцировал аварию.