Похититель денег у пенсионеров Нижнего Тагила задержан полицией (ФОТО)

В Нижнем Тагиле сотрудниками следственного подразделения полиции задержан 28-летний мужчина, который похищал деньги, драгоценности, планшеты и меховые изделия у пенсионеров.

Он представлялся сотрудником различных служб и обманным путем проникал в квартиры потерпевших. Далее он просил пожилых людей проверить какие-либо квитанции. Пенсионеры же чаще всего хранили их вместе с деньгами и золотыми украшениями.

Злоумышленнику, неоднократно судимому за имущественные преступления, не составляло особого труда похитить у стариков деньги и ценности. Установлено несколько случаев, когда лжесотрудник открыто воровал у пенсионеров деньги и вещи, пользуясь их беспомощностью, сообщает официальный представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

В общей сложности следствием установлено, что от действий обвиняемого пострадали несколько десятков человек.