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Пьяный тагильчанин с ножом отобрал у девушки деньги и два мобильных телефона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный тагильчанин с ножом отобрал у девушки деньги и два мобильных телефона

14 июля 2017, 00:40Происшествия
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