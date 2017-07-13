Пьяный тагильчанин с ножом отобрал у девушки деньги и два мобильных телефона

Поняв, что девушка находится в помещении одна, мужчина, угрожая ножом, похитил 900 рублей и два мобильных телефона стоимостью 5000 рублей. 20-летнюю жертву грабитель закрыл в помещении и забрал ключ с собой. Девушке удалось связаться с руководством школы и вызвать наряд полиции.

Прибывшие на место преступления сотрудники, изучили видеозаписи и разослали ориентировки нарядам патрульно-постовой службы. В районе десяти часов вечера одним из нарядов был замечен мужчина, схожий по приметам с ориентировкой. Сотрудники ППС задержали мужчину и доставили в отделение полиции. Прибывшая девушка опознала напавшего на неё человека. Как удалось установить в ходе допроса, подобные преступления для задержанного не редкость. 28-летний муж и отец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Мотивы совершенного нападения задержанный назвать не смог, сославшись на то, что был в состоянии опьянения.