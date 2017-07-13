Водителя придавило собственной машиной после спровоцированной им аварии на Уралмаше в Екатеринбурге
13 июля 2017, 19:40Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
12 июля в среду 38-летний водитель стал виновником аварии на Уралмаше в Екатеринбурге. Подробности того, что произошло сообщает E1.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Владелец иномарки, превысив скорость, потерял контроль над машиной. Автомобиль протаранил две другие иномарки и вылетел на тротуар прямо перед проходящим пешеходом. От удара иномарку опрокинуло, водителя выбросило из салона и придавило кузовом собственного автомобиля.
Полученные повреждения не были совместимы с жизнью, водитель скончался до приезда медиков. Пешеход, на которого выбросило иномарку, получил ушибы.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей