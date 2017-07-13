Водителя придавило собственной машиной после спровоцированной им аварии на Уралмаше в Екатеринбурге

Владелец иномарки, превысив скорость, потерял контроль над машиной. Автомобиль протаранил две другие иномарки и вылетел на тротуар прямо перед проходящим пешеходом. От удара иномарку опрокинуло, водителя выбросило из салона и придавило кузовом собственного автомобиля.