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Житель Асбеста бил женщину головой об асфальт и теперь разыскивается полицией (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Асбеста бил женщину головой об асфальт и теперь разыскивается полицией (ВИДЕО)

13 июля 2017, 06:00Происшествия
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