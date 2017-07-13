Житель Асбеста бил женщину головой об асфальт и теперь разыскивается полицией (ВИДЕО)
13 июля 2017, 06:00Происшествия
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В Асбесте накануне на глазах прохожих мужчина избивал женщину. Происходящее местные жители сняли на камеру и выложили в интернет.
Действие происходит у продуктового магазина днём. Рядом ходят люди, однако никто не решился вмешаться в разборки.
Известно, что пострадавшая не обращалась в полицию. Однако правоохранители разыскивают участников инцидента, передает InBurg.
Видео: InBurg.ru
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