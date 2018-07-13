Мужчина упал со скалы в поселке под Нижним Тагилом

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13 июля в поселке Усть-Утка, расположенном под Нижним Тагилом, со скалы сорвался мужчина. Его госпитализировали в медучреждение на вертолёте.
Источник: АН «Между строк»
Мужчина упал со скалы в поселке Усть-Утка и остался жив.
При каких обстоятельствах произошел инцидент, пока неизвестно. С места происшествия пострадавшего забрал вертолет, который вызвали сотрудники близлежащей базы отдыха.
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