Найдена! Жива: пропавшую 87-летнюю женщину нашли в Нижнем Тагиле

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87-летняя жительница Нижнего Тагила, пропавшая 5 июля 2018 года, найдена.
Сюжеты: Нижний Тагил
Поиски пожилой женщины осуществлялись при поддержке волонтеров. 13 июля 2018 года стало известно, что женщина нашлась.
Всем огромное спасибо, бабушка найдена, жива, сообщил один из координаторов поиска.
В данный момент пожилая женщина находится в больнице.
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