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Найдена! Жива: пропавшую 87-летнюю женщину нашли в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Найдена! Жива: пропавшую 87-летнюю женщину нашли в Нижнем Тагиле

Вчера, 10:30Происшествия
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