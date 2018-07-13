Неизвестные сожгли КамАЗ начальника штаба кандидата в думу Екатеринбурга

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Ночью 13 июля в поселке Косулино сгорел КамАЗ, принадлежащий начальнику предвыборного штаба кандидата в депутаты думы Екатеринбурга Виктора Карташева Наталье Омельковой.
Сюжеты: Екатеринбург
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 05:11. Огонь удалось потушить за 15 минут.
По словам самой Омельковой, когда пожар потушили, то в кабине нашли бутылку с зажигательной смесью. Она связывает поджог с идущей кампанией по выборам в гордуму Екатеринбурга. По словам Омельковой, ее коллегам по предвыборному штабу уже поступали угрозы от неизвестных.
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Она также добавила, что уже заявила в полицию о поджоге. Кроме этого, Омелькова планирует подать заявление об угрозе жизни, сообщает Znak.
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