Неизвестные сожгли КамАЗ начальника штаба кандидата в думу Екатеринбурга

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 05:11. Огонь удалось потушить за 15 минут.

По словам самой Омельковой, когда пожар потушили, то в кабине нашли бутылку с зажигательной смесью. Она связывает поджог с идущей кампанией по выборам в гордуму Екатеринбурга. По словам Омельковой, ее коллегам по предвыборному штабу уже поступали угрозы от неизвестных.