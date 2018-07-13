Обыск прошел в отделе судебных приставов в Верхней Салде

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13 июля в отделе судебных приставов в Верхней Салде прошел обыск.
Источник: АН «Между строк»
Сотрудники ФСБ и Росгвардии провели розыск в Салдинском районном отделе судебных приставов.
Помимо обыска, силовики провели выемку документов. Документы были изъяты в связи с исполнительным производством, которое незаконно было закрыто одним из сотрудников отдела , который подозревается в коррупции. О ком конкретно идет речь, не сообщается.
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