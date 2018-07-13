Подозреваемый в тяжком преступлении разыскивается в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:59ПроисшествияЮлия Суворова
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В Нижнем Тагиле разыскивается Устюжанин Владимир Евгеньевич. Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле в розыск объявлен Устюжанин Владимир Евгеньевич. Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое.
Также сообщается, что мужчина может быть особо опасен.
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Фото: Поисковый отряд «Скорпион»
Получить оперативные комментарии в полиции редакции TagilCity.ru не удалось.
Всем, кто располагает какой-либо информацией – просьба звонить по тел. 02 или 102.
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