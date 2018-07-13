Подозреваемый в тяжком преступлении разыскивается в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в розыск объявлен Устюжанин Владимир Евгеньевич. Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое.

Также сообщается, что мужчина может быть особо опасен.

Фото: Поисковый отряд «Скорпион»

Получить оперативные комментарии в полиции редакции TagilCity.ru не удалось.