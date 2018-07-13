Воюющий с управляющими компаниями юрист избит в Екатеринбурге

По словам брата Деткова, Алексей возвращался с работы, когда двое неизвестных напали на него в подъезде. Лица мужчин были скрыты солнечными очками. Избив юриста, нападавшие скрылись.

Детков госпитализирован в больницу. Он написал заявление в полицию о нападении и связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.