Воюющий с управляющими компаниями юрист избит в Екатеринбурге

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11 июля в Екатеринбурге был избит юрист Алексей Дедков, который борется с управляющими компаниями города.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам брата Деткова, Алексей возвращался с работы, когда двое неизвестных напали на него в подъезде. Лица мужчин были скрыты солнечными очками. Избив юриста, нападавшие скрылись.
Детков госпитализирован в больницу. Он написал заявление в полицию о нападении и связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.
Алексей Детков борется с УК, которые присваивают деньги, полученные не от собственников жилья, а от сторонних организаций, например, от провайдеров за право установить в доме оборудование. Также он оказывает юридическую помощь собственникам жилья, сообщает JustMedia.
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