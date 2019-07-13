Под Екатеринбургом в загоревшемся Hyundai погибли два человека

Согласно предварительной версии дорожной полиции, водитель Hyundai Santa Fe не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. От столкновения машина загорелась, находящиеся внутри люди не смогли выбраться из салона и погибли.

ГИБДД сообщает о двух погибших. Сотрудникам полиции теперь предстоит выяснить точные причины аварии и установить личности тех, кто находился в автомобиле.