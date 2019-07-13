Под Екатеринбургом в загоревшемся Hyundai погибли два человека
Сегодня, 16:08ПроисшествияФото: E1.RU
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Авария произошла недалеко от Первоуральска около 23 часов на 1-м километре дороги из горнолыжного комплекса «Гора Пильная», сообщает E1. Причиной столкновения стала потеря управления водителем.
Согласно предварительной версии дорожной полиции, водитель Hyundai Santa Fe не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. От столкновения машина загорелась, находящиеся внутри люди не смогли выбраться из салона и погибли.
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ГИБДД сообщает о двух погибших. Сотрудникам полиции теперь предстоит выяснить точные причины аварии и установить личности тех, кто находился в автомобиле.
Неделю назад в Свердловской области произошло ДТП в результате которого бензовоз вылетел в кювет и взорвался. Погибло четыре человека, пострадало — одиннадцать. Позже водителя бензовоза арестовали.
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