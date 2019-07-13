У свердловчан за долги по налогам арестовали иномарки
Сегодня, 22:28ПроисшествияФото: УФССП по Свердловской области
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Судебные приставы и сотрудники налоговой Первоуральска арестовали у двух свердловчан автомобили Porsche и Zotye, сообщает «Областная газета».
У 40-летней автоледи за долг на сумму 250 тысяч рублей арестовали Porsche, а у 30-летнего мужчины задолженность составила 148 тысяч рублей, за что у него также арестовали новый Zotye.
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Первоуральцы в кратчайшие сроки погасили долги, чтобы вернуть автомобили.
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