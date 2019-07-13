В Челябинске девятилетняя девочка утонула в озере

Сигнал на пульт пожарной связи Челябинска поступил в 17:10. На место происшествия были направлены спасатели с водолазами. Они выяснили, что во время купания девочка нырнула и не вынырнула. Поисковые работы закончились в 17:41, когда водолазы подняли тело.