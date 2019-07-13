В Челябинске девятилетняя девочка утонула в озере
Сегодня, 16:40ПроисшествияФото: Подслушано ЧТЗ (official) Челябинск/ vk.com/podslushano_chtz
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Трагедия произошла 12 июля на Первом озере в Челябинске. Погибшая отдыхала с родственниками и купалась в необорудованном месте. Тело девочки поднимали водолазы, сообщает «Челябинск Онлайн».
Сигнал на пульт пожарной связи Челябинска поступил в 17:10. На место происшествия были направлены спасатели с водолазами. Они выяснили, что во время купания девочка нырнула и не вынырнула. Поисковые работы закончились в 17:41, когда водолазы подняли тело.
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Погибшая стала восьмым погибшим ребёнком на территории Южного Урала с начала летнего сезона. В Свердловской области за это же время в водоёмах утонуло пять детей, всего погибло 17 человек.
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