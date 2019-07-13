В Екатеринбурге в Академическом вспыхнул пожар на стройке

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Инцидент произошёл днём 13 июля на стройке, расположенной на улице Сахарова. О произошедшем в пожарную часть сообщили очевидцы, которые заметили густой черный дым, который валил со стороны строящегося дома, передаёт E1.
Сюжеты: Екатеринбург
На первом и втором этаже здания загорелась гидроизоляция. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, со стройки пришлось эвакуировать 50 рабочих. С огнём пожарные справились за пять минут, пострадавших нет.
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Днём ранее в Екатеринбурге загорелись бывшие «генеральские дачи» Минобороны.
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