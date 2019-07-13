В Нижнем Тагиле мотоциклист влетел в иномарку

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В Нижнем Тагиле на выезде с Вагонки мотоциклист врезался в автомобиль Audi, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
На месте ДТП работают медики и полицейские. Сведений о пострадавших нет.
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Рядом с местом аварии припаркован еще один мотоцикл.
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