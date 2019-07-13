В Нижнем Тагиле на ГГМ автомобиль ВАЗ протаранил иномарку
Сегодня, 17:57ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Авария произошла 13 июля в районе 17:30 напротив торгового комплекса «Уральский» на Уральском проспекте, 40а. На место ДТП прибыли сотрудники полиции, спасатели и бригада скорой помощи.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участниками аварии стали автомобиль ВАЗ и Volkswagen Jetta. Судя по фотографиям, которые предоставил очевидец, отечественный автомобиль врезался в иномарку во время поворота, от удара в Volkswagen сработали подушки безопасности.
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На месте происшествия находятся сотрудники полиции, бригада спасателей и скорой помощи. О пострадавших ничего неизвестно, в отделении пропаганды ГИБДД пообещали прокомментировать произошедшее позже.
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