В Нижнем Тагиле во время ДТП Toyota перевернулась на крышу

Автомобили столкнулись возле гостиницы Demidov Plaza. Один из автомобилей выскочил на встречную полосу, водитель попытался вернуться обратно, но потерял управление и налетел на бордюр, отчего машина перевернулась на крышу. Пострадавших нет, сообщается, что владелец перевернувшегося автомобиля имеет небольшой опыт вождения.