В Нижнем Тагиле во время ДТП Toyota перевернулась на крышу
Сегодня, 15:17ПроисшествияФото: Скриншот из видео/ vk.com/inc_nt
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Авария произошла около 5 часов утра по улице Горошникова. Участниками стали два автомобиля Toyota, передаёт сообщество «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Автомобили столкнулись возле гостиницы Demidov Plaza. Один из автомобилей выскочил на встречную полосу, водитель попытался вернуться обратно, но потерял управление и налетел на бордюр, отчего машина перевернулась на крышу. Пострадавших нет, сообщается, что владелец перевернувшегося автомобиля имеет небольшой опыт вождения.
Видео
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Видео: «Инцидент Нижний Тагил», vk.com/inc_nt
Несколькими днями ранее на подъезде к селу Николо-Павловское со стороны Нижнего Тагила произошло ДТП с участием двух автомобилей и грузовика TATA. В аварии пострадал водитель одной из легковушек.
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