На Урале нетрезвый медик обругал мужчину с переломом матом и хватал за горло его жену

Инцидент произошел 12 июля. Мужчине с переломом сказали подождать на улице, пока в больнице не завершится дезинфекция, а когда закончилось 40 минут, отведенных на обработку, его не пустили в учреждение.

Охранник больницы вызвал ЧОП, чтобы пациента и жену забрали, так как они вламываются в больницу. После этого к ним вышел нетрезвый человек, ругающийся матом. Он взял женщину за горло и начал нецензурно выражаться. В результате мужчину приняли только через 1,5 часа после того, как сотрудникам сказали, что был совершен звонок в Роспотребнадзор.

На видео, опубликованном в группе видно, как мужчина в синем медицинском халате нецензурно ругается на пациента и женщину.

Издание Znak обратилось за комментарием в Краснотурьинскую больницу, но там сообщили, что комментарии предоставляются только в письменной форме.