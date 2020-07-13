На Урале нетрезвый медик обругал мужчину с переломом матом и хватал за горло его жену
В Краснотурьинске сотрудник больницы, нетрезво выражаясь в адрес пациента, обратившегося в учреждение со сломанной пяткой, применил силу к его жене. Об этом сообщается в группе «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 12 июля. Мужчине с переломом сказали подождать на улице, пока в больнице не завершится дезинфекция, а когда закончилось 40 минут, отведенных на обработку, его не пустили в учреждение.
Охранник больницы вызвал ЧОП, чтобы пациента и жену забрали, так как они вламываются в больницу. После этого к ним вышел нетрезвый человек, ругающийся матом. Он взял женщину за горло и начал нецензурно выражаться. В результате мужчину приняли только через 1,5 часа после того, как сотрудникам сказали, что был совершен звонок в Роспотребнадзор.
На видео, опубликованном в группе видно, как мужчина в синем медицинском халате нецензурно ругается на пациента и женщину.
Издание Znak обратилось за комментарием в Краснотурьинскую больницу, но там сообщили, что комментарии предоставляются только в письменной форме.
Напомним, ранее в Алапаевском районе произошел еще один инцидент. Местный предприниматель напал на мужчину, переодевавшего после купания плавки. По словам нападавшего, он «развращал его детей», которые ехали в этот момент с ним в машине.